“Bimbimbici”, a Civitanova l’appuntamento per promuovere l’uso della bici tra i più piccoli

CIVITANOVA – Bimbimbici, un evento per progettare una nuova viabilità sicura che permetta ai più piccoli di andare a scuola, a fare sport o uscire, anche in bicicletta. Oggi la presentazione dell’evento, in programma domenica 24 settembre al Varco sul mare, a partire dalle ore 10.

«Lanciamo il recupero di Primavera in bici e, in particolare, l’uscita di Bimbimbici che, a maggio, era stata rinviata causa pioggia – ha detto l’assessore alla mobilità sostenibile, Roberta Belletti – Bimbimbici rientra nel festival Primavera in bici, il primo festival sulla mobilità sostenibile, a cui tengo molto, a dimostrazione di quanto questa amministrazione abbia a cuore il tema. Un festival che è nato per promuovere la realizzazione di piste ciclabili a Civitanova. Partiremo dal Varco alle 10.30, il ritrovo è alle 10. Arriveremo in via Monfalcone per mostrare come potrebbe essere un collegamento tra la ciclabile adriatica e le scuole. Faremo, grazie alla collaborazione della polizia municipale, un percorso scolastico e un po’ di educazione stradale per i bimbi. Ringrazio il consigliere Ruffini, qui presente, Sandro Mancini della Fiab e tutte le altre associazioni, come MarcheBikeLife, Gruppo Sportivo Fontespina e Civitanova Green Life, che mi hanno supportato nella realizzazione del festival».

Iscrizione libera per tutte le età, dalle ore 10, al Varco sul mare dove è previsto il ritrovo e dove ci sarà la possibilità anche di noleggiare le bicicletta. Alle 10.30 biciclettata sul lungomare a raggiungere via Monfalcone e di fronte alla scuola Zavatti si animerà, giocando, una strada scolastica.