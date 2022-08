A Civitanova i Dik Dik riempiono piazza della Libertà

CIVITANOVA MARCHE- Tutto esaurito al concerto dei Dik Dik, ieri sera (18 agosto) in città alta a Civitanova. Il pubblico ha gremito piazza della Libertà in tutti i suoi angoli, in occasione dello show della band milanese: così sono stati riproposti i classici del repertorio del gruppo che vanta oltre cinquanta anni di carriera. Da “Il primo giorno di primavera” a “L’isola di Wight”, per la quale è stato concesso il bis, I Dik Dik hanno intonato anche alcuni brani noti del panorama musicale nazionale ed internazionale come “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling stones” e “Blowin in the wind”.

L’esibizione rientrava nell’ambito delle festività di San Marone, con la seconda di tre serate in programma a Civitanova alta. Perciò la musica è stata introdotta dalle parole del sindaco Fabrizio Ciarapica che, salito sul palco, ha colto l’occasione per salutare i presenti e spiegare come non sia stato organizzato, a causa del rischio incendi, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in questa edizione della festa dedicata al santo Patrono dei civitanovesi.

Nel piazzale della Tranvia, invece, spazio alla “cozzata de Santo Maro”, a cura della Pro loco. Stasera il terzo ed ultimo appuntamento con i “Vili Maschi”, tributo a Rino Gaetano.