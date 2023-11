Civitanova, deserte via Nave, via Carena e via Conchiglia: «L’ordinanza ha funzionato»

Stretta del sindaco Fabrizio Ciarapica contro gli atti vandalici. Controlli serrati degli agenti della polizia locale per far rispettare l'ordinanza in vigore da sabato 4 novembre

CIVITANOVA – Prima notte di ordinanza che vieta la circolazione pedonale in tre vie del borgo marinaro, la sperimentazione ha funzionato. Sono rimaste vuote via Nave, via Carena e via Conchiglia: niente gruppi e gruppi di ragazzini, molti dei quali autori di numerosi atti vandalici ai danni dei residenti.

Dal tardo pomeriggio di sabato fino a notte, controlli serrati per far rispettare l’ordinanza. In vigore da sabato 4 novembre fino al 25 novembre vieta la circolazione pedonale lungo quelle tre vie del borgo marinaro, tutti i venerdì e i sabati, a partire dalle ore 22 fino alle ore 6 del giorno successivo, con gli agenti della polizia locale che hanno pattugliato gli ingressi delle vie.

«Ieri sono stato fino a tardi in contatto con la polizia locale, la quale mi ha riferito a fine servizio, intorno alle 2.00, che la situazione è stata tenuta sotto controllo, con i tre tratti di via Nave, Carena, Conchiglia, sempre liberi – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Senz’altro l’ordinanza di chiusura ha dato risultati, come è emerso anche da tante testimonianze di cittadini che mi sono arrivate stamattina. Tuttavia – ha promesso il sindaco Fabrizio Ciarapica – continueremo con la presenza, i controlli e l’installazione a breve di telecamere e illuminazione».