Civitanova, la denuncia: «Erbacce e sottopasso sempre allagato all’ingresso della città»

CIVITANOVA MARCHE- «Erbacce all’ingresso della città e il sottopasso pedonale che si allaga in continuazione. E’ ora di trovare una soluzione». Lo afferma Mario Montecchiari, titolare dello chalet ‘La Sirenetta’ e residente del rione IV Marine. Montecchiari denuncia la situazione relativa alla parte di SS16 posta più a nord di Civitanova: «Nel tratto di strada compreso tra i due supermercati – spiega – , ci sono aiuole incolte e erbacce che non rappresentano un bel biglietto da visita per chi viene da fuori. Stiamo parlando di uno degli ingressi della città, presentarsi ai turisti in questo modo non va affatto bene».

In quella zona ci sono diversi tunnel pedonali che dalla strada conducono alla spiaggia, permettendo di passare al di sotto della ferrovia. Tuttavia, i passaggi sono spesso soggetti alle alluvioni. «Nel sottopasso ‘Santina’, in estate la manutenzione viene effettuata dal personale dei bagni – ricorda – , attraverso un apposito macchinario. In questo modo il peggio viene scongiurato. Ma tutto ciò, in realtà, sarebbe compito del Comune, che invece non interviene. Così, quando gli sono chalet chiusi la manutenzione è completamente assente e ogni volta che piove si forma mezzo metro d’acqua. Perciò dico che sarebbe ora di fare qualcosa: tenere pulito e allargare il sottopasso esistente, oppure farne uno nuovo».