Civitanova, dem all’attacco: «Centro per l’Alzheimer, tanti annunci ma nessun progetto»

Il capogruppo Francesco Micucci annuncia un'interrogazione consiliare chiedendo a che punto sia il progetto per un nuovo centro per l'Alzheimer

CIVITANOVA MARCHE- «E’ incredibile che in città non ci sia ancora un centro per l’Alzheimer, finora solo annunci e spot elettorali». Il capogruppo dem in consiglio comunale Francesco Micucci annuncia un’interrogazione consiliare sull’assenza di un centro dedicato alle persone affette da Alzheimer, che «secondo i dati dell’Asur – spiega – ammontano a 250 nel nostro comune».

L’attacco

«Il Comune di Civitanova – scrive nero su bianco il politico dem – non ha alcun centro Alzheimer, né diurno, men che meno residenziale. Tali centri sono invece presenti in diversi comuni marchigiani e nell’ultimo quinquennio, il sindaco Ciarapica ed i suoi assessori più volte hanno annunciato a mezzo stampa e social media la realizzazione di un progetto di accoglienza per i malati di Alzheimer. Sebbene già da diversi anni a parole – incalza – si annuncia la realizzazione di una struttura di accoglienza, di questo progetto non vi è traccia né da un punto di vista documentale né di concretezza».

Francesco Micucci, capogruppo dem in Consiglio comunale di Civitanova Marche

Micucci punta il dito contro Comune e Paolo Ricci, citando l’intervento di una cittadina civitanovese che alcune settimane fa aveva fatto «pubblico appello all’Amministrazione comunale per un impegno concreto a risolvere questa insopportabile situazione per molte famiglie civitanovesi». Ma, «nessuna – ricorda – risposta è arrivata in queste settimane da parte dell’amministrazione e dell’Asp Paolo Ricci a questo accorato appello».

I punti

L’ex consigliere regionale chiede quindi se esista «un progetto per un centro Alzheimer. Quali sono ad oggi i documenti deliberati a supporto di detto progetto? Quali sono i tempi di realizzazione? Perché fino ad oggi non si è stati in grado di realizzare almeno un centro diurno, avendo già realizzato in passato questa esperienza? Quali sono ad oggi le somme destinate dall’amministrazione comunale a sopperire a questa carenza? ».