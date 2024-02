Civitanova, Debora Pennesi riconfermata alla guida dell’associazione dei commercianti

CIVITANOVA MARCHE – Debora Pennesi confermata per altri tre anni alla guida dell’associazione dei commercianti del centro ‘Centriamo’. Eletto anche il direttivo. E ora c’è fermento per dare slancio allo shopping in centro. «Subito dopo la riunione abbiamo avuto un confronto con il direttivo – ha spiegato la presidente Debora Pennesi – Ho un direttivo molto propositivo, con tanta voglia di fare. Come prima cosa abbiamo deciso di fare un incontro per programmare la stagione estiva, in modo da prendere le cose per tempo. Speriamo che l’amministrazione abbia già qualche idea, in modo da non sovrapporre gli eventi che organizzano loro e quelli che organizzeremo noi. Dobbiamo fare in modo di portare la gente a Civitanova, di far venire voglia alle persone di dire «andiamo a fare shopping a Civitanova». Siamo una città turistica, una città di mare, che si anima molto nei mesi estivi. E allora dobbiamo puntare alle aperture serali d’estate, non soltanto il mercoledì». Al termine delle votazioni, che si sono svolte l’altro ieri a Palazzo Sforza, sono stati eletti: presidente Debora Pennesi, consiglieri Francesco Mencucci (vice presidente e via Trento), Teresa Biancucci (segretaria), Anna Marcelletti (tesoriera), Enrica Tosoni (Centriamo notte), Mariana Badulescu (responsabile vialetti piazza), Alarico Gentili (corso Umberto sud), Annalisa Turchi (corso Umberto nord), Michela Castignani (corso Dalmazia).