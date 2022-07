Civitanova Danza, al via la serata con il coreografo Godani

CIVITANOVA MARCHE- Prosegue la stagione di Civitanova Danza, il festival giunto ormai alla sua ventinovesima edizione promosso da Comune, Azienda Teatri di Civitanova e Amat con il sostegno della Regione Marche.

‘Ritratto d’Artista’: è questo il titolo della serata in programma per venerdì 8 luglio al teatro Rossini, la seconda di tutta la rassegna, in cui il coreografo Jacopo Godani presenterà per la prima volta al pubblico italiano il proprio lavoro, spogliato da tutti gli orpelli scenici. L’opera ripercorre i momenti salienti dei lavori di successo creati da Godani negli ultimi anni, tra cui gli spettacoli presentati nei grandi teatri del panorama internazionale con la Dresden Frankfurt Dance Company, compagnia della quale Godani è stato direttore artistico e coreografo.

L’appuntamento con la danza si aprirà con ‘Hollow Bones’ musiche di Ulrich Mueller e Siegfried Rössert con i danzatori Felix Berning, Roberta Inghilterra, Anne Jung, Amanada Lana, Zoe Lenzi, Gaizka Morales, David-Leonidas Thiel, Sam Young-Wright. Seguiranno ‘Kevin And Claysu’ e le musiche di Willian Walton 5 Bagatelles e Roland Dynes, in questo spazio la danza sarà di Kevin Beyer, Clay Koonar. Quindi, spazio anche ad ‘Amanda’ e alle musiche di Augustin Barrios Mangoré, Ulrich Mueller interpretato dalla danzatrice Amanda Lana. ‘Gaizka and Robertamusiche’ si avvarrà invece delle musiche di Toru Takemitsu e Ulrich Mueller e delle prestazioni dei danzatori Gaizka Morales, Roberta Inghilterra.

C’è molta attesa per quanto riguarda il momento dedicato al grande Johann Sebastian Bach: si chiamarà ‘Back off!’ e si esibiranno i danzatori Felix Berning, Kevin Beyer, Roberta Inghilterra, Anne Jung, Clay Koonar, Amanada Lana, Zoe Lenzi, Gaizka Morales, David-Leonidas Thiel, Sam Young-Wright. Concluderà la serata ‘High Breed’, con le musiche di Ulrich Mueller e Sigfried Rössert e la danza che verrà affidata a Felix Berning, Roberta Inghilterra, Anne Jung, Amanada Lana, Zoe Lenzi, Gaizka Morales, David-Leonidas Thiel, Sam Young-Wright.

Info e biglietti (da 8 a 20 euro): biglietteria del Teatro Rossini 0733 812936, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacolo ore 21.30.