Civitanova, i vicini non lo vedevano da giorni: 78enne trovato morto in casa

Quando i soccorritori sono arrivati nell'abitazione in contrada San Savino per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sarebbe morto da alcuni giorni

CIVITANOVA MARCHE – Da alcuni giorni nessuno lo vedeva in giro e così i vicini, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati nella sua abitazione lo hanno trovato morto. Choc a Civitanova dove un uomo di 78 anni, Ciriaco Martellini, è stato trovato morto nella sua abitazione, probabilmente per cause naturali.

I sanitari sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, 7 febbraio, in contrada San Savino, dove viveva il 78enne. Il medico dell’emergenza non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo che risalirebbe a qualche giorno fa. Nell’abitazione sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Il corpo resta a disposizione della Procura che potrà disporre ulteriori approfondimenti.