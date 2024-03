Civitanova, scatena il caos al pub e minaccia i gestori

CIVITANOVA – Entra nel pub e minaccia i gestori; poi scatena il caos dentro e fuori dal locale. È quanto accaduto sabato sera, 2 marzo, in un noto pub del lungomare centro di Civitanova. La vicenda è cominciato verso le 22 quando è entrato nel locale, a quell’ora pieno di persone, un albanese chiedendo di fare una transizione col Pos e di riavere, in contanti, la somma di 40 euro.

Ma i proprietari, indaffarati, hanno gentilmente risposto che non potevano, anche perché avevano bisogna di contanti da tenere in cassa per dare il resto. A quel punto l’uomo ha cominciato a dare in escandescenze, minacciando i gestori, un uomo e una donna, con frasi del tipo «io vi ammazzo», «spacco tutto». Ha anche danneggiato un vetro della porta di ingresso, poi è uscito ed è rientrato nel locale con una pietra in mano. Sono stati momenti di paura dentro il locale. Fuori l’uomo ha continuato a dare in escandescenze, lanciando in aria i posacenere e ribaltando le panche di legno esterne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.