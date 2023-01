Civitanova, cosmetici e profumi con sostanze cancerogene: sequestrati dalle Fiamme Gialle quasi 600 prodotti

CIVITANOVA – Cosmetici e profumi contenenti sostanze cancerogene, maxi sequestro da parte delle Fiamme Gialle. Denunciato il titolare della società. Nel corso dei controlli, che sono stati intensificati nel corso delle festività appena trascorse, i militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno dato esecuzione ad una serie di controlli presso negozi della città costiera, mete dello shopping natalizio.

In tale contesto, l’attenzione si è rivolta anche verso quelle aziende potenzialmente esposte al rischio di esporre in vendita cosmetici contenenti un composto chimico, il butilfenil metilpropionale, anche conosciuto con il nome “Lilial”, utilizzato per la preparazione di cosmetici, oggi vietato, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (le cosiddette sostanze Cmr). Tra queste, è emersa la posizione di una società, risultata, poi, al termine di un controllo, esporre in vendita, sugli scaffali, 557 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti la sostanza vietata. Dunque, ferma restando la presunzione di innocenza , il rappresentante legale della società è stato denunciato a piede libero alla Procura, mentre la merce è stata sottoposta a sequestro probatorio.

L’attività svolta si inquadra nella più ampia azione condotta dalla Guardia di Finanza a tutela della salute dei consumatori: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori.