A Civitanova un convegno sulla ludopatia

CIVITANOVA MARCHE- Un incontro per dire no alla ludopatia, ma anche per analizzarne cause, conseguenze e implicazioni. È attesa la partecipazione del governatore Acquaroli. Il convegno, dal titolo ‘Combatti la dipendenza, non il gioco’, si avvale del patrocinio del Comune di Civitanova e rientra nell’ambito del progetto ‘Non dipendo…Scelgo!’.

Al dibattito interverranno il consigliere comunale Gianluca Crocetti, presidente della Commissione Cultura, Vinicio Morgoni, presidente Federcentri Civitanova, Gianfranco Cavaliere Dirigente P.o. San Liberatore Atri (Te), l’avvocato Laura Aramini coordinatrice di Konsumer Italia Marche, Emanuele Cangianelli presidente di Egp-Fipe e il presidente di Konsumer Italia Fabrizio Premiuti.

Porteranno i saluti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice Claudio Morresi e l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi. L’appuntamento è per le 17 di venerdì, 14 ottobre, nella sala consiliare di palazzo Sforza.