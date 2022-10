Civitanova: controlli, telecamere e illuminazione contro le baby gang

L'occasione per parlare di questo tema è stato un incontro organizzato dalla Lega nella piazze di fianco alla chiesa di San Gabriele

CIVITANOVA – Si è svolto oggi pomeriggio 22 ottobre, nella piazza di fianco alla chiesa di San Gabriele, l’incontro organizzato dalla Lega dopo i fatti di sabato scorso, quando dei ragazzini si sono affrontati a volto coperto, picchiandosi e spruzzando spray al peperoncino nella pizzeria Bonobo. Un’occasione per parlare della questione baby gang e chiedere un intervento all’amministrazione comunale.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni. L’incontro è cominciato con il racconto del titolare della pizzeria che si è visto coinvolto, suo malgrado, nell’episodio di violenza tra giovanissimi.

«Sono arrivati di corsa, a volto coperto, due sono entrati, uno ha preso uno un secchio e lo ha lanciato contro la vetrina mentre un altro ha spruzzato lo spray» ha raccontato. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha rassicurato i presenti, rendendo noti quelli che saranno gli interventi programmati per cercare di porre un freno a tale situazione, «con l’auspicio – ha detto – che si tratti di un fatto sporadico. Di questo tema se ne è parlato durante i tavoli tecnici sulla sicurezza. Noi continuiamo sulla strada del potenziamento delle telecamere e dell’illuminazione. Da questo fine settimana è ripartito il servizio notturno della polizia locale, che si unisce ai servizi specifici delle forze dell’ordine programmati durante il fine settimana in centro, ma se serve anche in altre zone della città. Mai abbassare la guardia» ha concluso il sindaco.