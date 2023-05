Civitanova, controlli in ristoranti e pescherie: scattano i sequestri

Controlli a tappeto sulla filiera della pesca da parte degli uomini e delle donne in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova

CIVITANOVA MARCHE – Controlli a tappeto sulla filiera della pesca da parte degli uomini e delle donne in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova. Nei giorni scorsi i militari hanno effettuato diverse operazioni finalizzate alla repressione ed al contrasto della pesca illegale su tutto il territorio della provincia maceratese. In particolare il personale dipendente, coordinato dalla comandante Ylenia Ritucci, ha effettuato numerose attività ispettive su tutta la filiera commerciale della pesca (motopesca allo sbarco, grande distribuzione, supermercati, ristoranti, pescherie, ecc..).

Al termine dei controlli è stata accertata una sanzione amministrativa con relativo sequestro, per un valore di € 1.500,00 ed un totale di circa 30 chili di prodotto ittico sequestrato, nello specifico “Vongole Venus Gallina”. Tra le operazioni di maggior rilievo si segnala che i militari hanno proceduto ad ispezionare una pescheria, accertando la presenza di prodotto ittico pronto per essere venduto, ma privo di documentazione che ne attestasse la provenienza, ragione per cui è scattato l’immediato sequestro.