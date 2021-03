Civitanova, controlli dei Carabinieri nei locali: due attività sospese per 5 giorni

CIVITANOVA – Continuano serrati i controlli dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche nel fine settimana appena trascorso. Al vaglio dei militari diversi locali ed attività commerciali. Sono state accertate diverse violazioni, in particolare emessi due distinti provvedimenti di sospensione provvisoria dell’attività per giorni cinque nei confronti di altrettanti esercizi civitanovesi. Si tratta di una rivendita di ortofrutta ed un bar, entrambi nel centro cittadino. Le principali violazioni accertate hanno riguardato l’omessa igienizzazione quotidiana, l’omesso aggiornamento dei registri e l’omessa esposizione delle informazioni delle misure di contrasto al contenimento del virus.



Inoltre, nel caso del bar è stata comminata la sanzione ad un dipendente per errato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherine non perfettamente indossata). Nel corso del medesimo dispositivo, sono stati anche sanzionati cinque persone per inottemperanza del divieto di trasferimento dal comune di residenza senza giustificato motivo, sono stati controllati a Civitanova provenienti da comuni diversi senza effettiva ragione dello spostamento.