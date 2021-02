Civitanova, controlli anti covid nei locali: emesse tre ordinanze di sospensione attività

CIVITANOVA – I militari della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche hanno effettuato ieri sera, sabato 20 febbraio, numerose verifiche e posti di controllo nella città a partire dalle ore 18 e fino a notte tarda.

Sono stati controllati complessivamente 23 esercizi commerciali ed emessi tre distinti provvedimenti di sospensione provvisoria dell’attività per giorni cinque nei confronti di altrettanti esercizi, due negozi di generi alimentari ed una rivendita di frutta e verdura ubicati nel centro cittadino.

Le principali violazioni accertate hanno riguardato la carenza di attività informativa sulle misure di prevenzione, l’omessa igienizzazione quotidiana, il mancato rispetto della distanza interpersonale, l’omesso utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina) da parte del personale addetto alle vendite, omesso aggiornamento dei registri.

Nel corso delle attività sono stati controllati 72 veicoli, identificate 94 persone, sono state contestate 13 violazioni amministrative alle norme anticovid per un importo di euro 400 ciascuna, per lo più scaturite dal mancato utilizzo delle mascherine facciali, o per gli spostamenti in orari notturni non consentiti e senza giustificato motivo.

Inoltre, un quarantenne maceratese è stato trovato alla guida della sua autovettura in stato di ebrezza: aveva un con tasso alcolemico pari a 1.48 g/l. All’uomo è stata ritirata la patente e ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Elevate 11 sanzioni al Codice della Strada nella maggior parte dei casi dovute all’uso del telefono cellulare, al mancato uso delle cinture di sicurezza, alla mancanza di revisione periodica.