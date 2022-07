Civitanova, il Consiglio comunale tra new entry e vecchie conoscenze

CIVITANOVA MARCHE- Sono tante le new entry nella nuova assise civitanovese. Lo scorso sabato, si è tenuta la prima riunione del Consiglio comunale, venuto a formarsi anche in seguito alla composizione della giunta. Chi, tra gli eletti, è stato nominato assessore ha dovuto lasciare il posto, per incompatibilità tra le due cariche, al primo dei non eletti della sua lista e così si sono liberate alcune caselle nei vari partiti.

I nomi

Sono questi, dunque, i nuovi consiglieri civitanovesi: per Fratelli d’Italia, Roberto Pantella, Roberto Tiberi, Paolo Nori, Maria Luce Centioni. Per Civitanova Unica: Paola Fontana, Gianluca Crocetti, Paola Campetelli, Pierpaolo Turchi. Vince Civitanova: Fausto Troiani, Marino Mercuri, Pierluigi Capozucca. Forza Italia: Piero Croia, Niccolò Renzi. Lega: Fabiola Polverini, Giorgio Pollastrelli junior. All’opposizione: Mirella Paglialunga. E per il Partito democratico: Francesco Micucci, Yuri Rosati, Lidia Iezzi. Dipende da noi: Roberto Mancini. Ascoltiamo La Città: Letizia Murri. La Nuova Città: Piero Gismondi. Siamo Civitanova: Silvia Squadroni, Lavinia Bianchi.

I volti nuovi

Fausto Troiani, presidente del consiglio comunale

Fausto Troiani è il nuovo presidente del Consiglio, mentre i vice presidenti sono Giorgio Pollastrelli jr e Mirella Paglialunga. Ma, come detto, i volti nuovi non mancano affatto tra gli scranni della sala consiliare: ad esempio, Roberto Tiberi e Maria Luce Centioni per quanto concerne Fratelli D’Italia e un quartetto del tutto inedito per Civitanova unica, anche se Turchi è comunque una vecchia conoscenza della politica civitanovese.

Per Vince Civitanova, la sorpresa è Pierluigi Capozucca, mentre per Forza Italia Nicolò Renzi è stato già un consigliere comunale, ma a Porto Sant’Elpidio. Prima volta anche per alcuni membri dell’opposizione: a partire da Mirella Paglialunga e Letizia Murri, ma anche Roberto Mancini (Dipende da noi) e Lavinia Bianchi. Quest’ultima, con i suoi soli venticinque anni è la componente più giovane del Consiglio.

Le partecipate

Tuttavia non si tratta ancora di una versione definitiva: si dovrà attendere la nomina dei presidenti e dei cda delle varie aziende partecipate per avere un quadro ancora più attuale: i consiglieri che riceveranno tali incarichi dovranno rinunciare al seggio nell’assise. Ricapitolando, la nuova giunta civitanovese è formata da: Claudio Morresi, vicesindaco con delega al bilancio, alle partecipate e allo sport; Barbara Capponi ai servizi sociali, infanzia, scuola ed edilizia popolare. Francesco Caldaroni per il commercio, la pesca, il porto e le attività produttive. Ermanno Carassai ai lavori pubblici, al demanio e alla viabilità. Manola Gironacci al turismo, allo spettacolo, ai grandi eventi e al rapporto con i quartieri. Roberta Belletti si occuperà di urbanistica, transizione ecologica e mobilità sostenibile. Giuseppe Cognigni sarà ancora assessore alla sicurezza, all’ambiente e alla gestione rifiuti. Il vicesindaco Morresi decadrà dalla carica di vice presidente della Provincia, dato che il regolamento afferma che per mantenere tale carica bisogna essere un consigliere comunale.