CIVITANOVA MARCHE- Dopo il marasma dell’ultimo Consiglio comunale, in cui è andata in scena la spaccatura della maggioranza sulle nomine del cda dell’asp Paolo Ricci, l’assise torna a riunirsi domani, martedì 11 ottobre alle 21. Lo scorso 30 settembre, con l’uscita dall’aula di FdI, si era riusciti a votare soltanto il primo punto, quello relativo alle nomine del Cda del Paolo Ricci, poi anche l’opposizione aveva deciso di abbandonare la sala consiliare facendo così saltare il numero legale.

I punti in discussione nell’assise civica

Domani, dunque, si torna a discutere degli altri dieci punti, tra cui spiccano l’approvazione del bilancio 2021 dell’Azienda Teatri e del bilancio consolidato 2021 della Città di Civitanova. Torna la questione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, per il quale la Regione ha deciso di stanziare quattro milioni di euro per la sua realizzazione. La ratifica è relativa al passaggio formale avvenuto lo scorso 14 settembre a palazzo Sforza e sottoscritto dai i sindaci di Civitanova (Fabrizio Ciaripica) e Porto Sant’Elpidio (Nazareno Franchellucci) insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli: consentirà di andare avanti con l’iter che condurrà alla gara d’appalto e quindi all’avvio dei lavori. Nella riunione di domani, 11 ottobre, i consiglieri comunali saranno chiamati a ratificare il decreto di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione del ponte. Tra gli altri punti, spiccano, un paio di varianti al piano regolatore: la prima finalizzata all’individuazione di un’area turistico ricettiva. L’altra indirizzata al riassetto urbanistico-edilizio in un’area della zona industriale ‘Piane di Chienti’.