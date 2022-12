Civitanova, il consigliere Crocetti passa a FdI. «Continuerò a rappresentare la lista di Sgarbi»

CIVITANOVA MARCHE- Gianluca Crocetti passa a Fratelli d’Italia: «Sarò nel gruppo consiliare come indipendente, continuerò a rappresentare la lista Io Apro- Rinascimento Vittorio Sgarbi’».

Il consigliere comunale, eletto a giugno nelle file della civica ‘Civitanova unica’, accede al partito della Meloni, il cui coordinatore cittadino è il Presidente di Atac Massimo Belvederesi. La decisione è stata comunicata oggi, al Caffè Maretto. «Il mio gruppo di riferimento – ha spiegato Crocetti – ha una forte caratterizzazione culturale ed ha trovato in Fratelli d’Italia e nel suo gruppo dirigente un’intesa davvero importante. Inizia così un nuovo percorso che sono certo soddisferà le esigenze della città, dove, per giunta, io sono l’unico riferimento per ‘Io Apro- Rinascimento Vittorio Sgarbi’». All’incontro odierno erano presenti, tra gli altri, gli esponenti Massimo Belvederesi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, Roberto Pantella, Siria Carella e altri.

Crocetti dunque farà parte dei FdI ma da indipendente, rappresentando anzitutto la lista di Vittorio Sgarbi e Umberto Carriera. «Sono stati proprio loro due ad approvare questa scelta senza nessun problema – ha proseguito Crocetti – . Con Sgarbi sono stato a cena mercoledì sera, in occasione di uno spettacolo teatrale svoltosi a Matelica, e ha autorizzato in toto il passaggio in FdI, anche in virtù della linea presa a livello nazionale. D’altronde si tratta di una tendenza nazionale, che vede Sgarbi sempre più vicino a Giorgia Meloni, essendo divenuto Sottosegretario alla Cultura nel suo Governo. Anche il Presidente Acquaroli è stato informato del mio approdo in FdI e ne è rimasto soddisfatto».

Crocetti dichiara poi di non aver avuto nessuno screzio con i rappresentanti di Civitanova Unica, la civica nella quale era stato eletto. «Civitanova Unica? Non c’è stato alcun strappo o litigio, i rapporti restano ottimi. La nostra scelta valorizza l’intero centrodestra». Con l’ingresso di Crocetti, FdI acquista sempre più peso in Consiglio comunale: a questo punto sono cinque i consiglieri appartenenti al partito di Giorgio Meloni, vale a dire Roberto Pantella, Maria Luce Centioni, Paolo Nori, Roberto Tiberi e appunto Gianluca Crocetti.