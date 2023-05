Civitanova conquista la sua ventesima Bandiera Blu, il sindaco: «Continueremo a lavorare per rendere la nostra città sempre più bella»

CIVITANOVA – Civitanova conquista la sua 20esima Bandiera Blu. Questa mattina, a Roma, presso la sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ritirato il vessillo. Insieme a lui c’era anche l’assessore al turismo Manola Gironacci.

«Sempre un’emozione – ha detto il sindaco – e ritirarla di persona lo è ancora di più. Sono orgoglioso di poter condividere questo prestigioso riconoscimento, ottenuto per 20 volte consecutive, con la mia città. La soddisfazione è grande perché ottenerla è sempre più difficile in quanto ogni anno la FEE alza il livello dei servizi che la città deve garantire. Continueremo a lavorare per rendere la nostra città sempre più bella, fruibile, sostenibile ed inclusiva».

«Bandiera Blu – commenta l’assessore al Turismo Manola Gironacci – è un percorso impegnativo e partecipare significa passione e impegno. È un riconoscimento per i Comuni che rispettano anche i criteri relativi alla gestione sostenibile ed inclusiva del territorio e nostro obiettivo principale è proprio quello di indirizzare sempre di più la politica di gestione locale delle numerose attività verso questo processo. In giro c’è tanta voglia di Civitanova e noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità».

Sono 226 le località italiane che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu nel 2023, 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno. Le 226 località italiane comprendono 458 spiagge, l’11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici.