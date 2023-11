Civitanova conquista Dublino con “Vedo a Colori”: il porto protagonista

CIVITANOVA – Civitanova si fa conoscere a Dublino grazie a “Vedo a Colori”. Il progetto fondato dall’artista e grafico civitanovese Giulio Vesprini sbarca a Dublino e si presenta al pubblico con la mostra ufficiale e il documentario finale girato tra il 2017 e il 2023. Alla presenza di oltre 170 persone sono stati presentati la mostra fotografica “Vedo a Colori: saluti dal Porto” presso il prestigioso Irish Architectural Archive di Dublino e il docufilm finale 2017-2023 “Un documentario al Porto” presso l’Istituto Italiano di Cultura sempre a Dublino firmato dalla regista Caterina Marchetti.

«I due eventi – ha detto Giulio Vesprini – segnano un passaggio storico ed un riconoscimento di livello per il progetto che ha visto la partecipazione di tantissimi artisti ed esperti d’arte oltre al Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Dublino Marco Gioacchini, di Edoardo Berionni Berna, primo segretario e deputy Ambassador dell’Ambasciata D’Italia in Irlanda, il Direttore dell’Archivio di Architettura Irlandese Simon, del direttore di Vedo a Colori Giulio Vesprini e della curatrice Cristina Ciampaglione». Presenti molti marchigiani che vivono a Dublino e che già conoscevano il lavoro di Vesprini a Civitanova.

«Un omaggio a Civitanova Marche – continua Vesprini – e alla sua cartolina che dal porto si estende alle scuole, sottopassi, parchi pubblici. Si alza ancora di più il livello culturale di Vedo a Colori che per la prima volta supera i confini nazionali per raccontarsi ad un pubblico eterogeneo, un vero gioiello per la città di Civitanova Marche che oggi vanta uno dei porti più dipinti in Italia e dialoga con i più grandi festival internazionali».

«Mi congratulo con Giulio Vesprini, civitanovese doc – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – che in questi giorni è a Dublino per la mostra e la proiezione del nuovo documentario di Vedo a Colori, il museo d’arte urbana della nostra città. Un evento storico che premia un lavoro meticoloso e costante e che porta Civitanova a confrontarsi con le più importanti capitali europee per la street art. Vedere il nostro porto colorato, le nostre scuole dipinte e la nostra città all’ Istituto Italiano di cultura a Dublino e Archivio dell’Architettura Irlandese è motivo di orgoglio per tutti».