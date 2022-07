Civitanova conquista la sua diciannovesima bandiera blu: le foto della cerimonia

Il riconoscimento della Fee, la Fondazione per l’educazione ambientale, va alle località balneari che si distinguono in fatto di sostenibilità ambientale

CIVITANOVA MARCHE- Diciannove volte la bandiera blu. Questo il traguardo celebrato ieri pomeriggio al club vela, alla presenza delle maggiori autorità politiche e militari del territorio. Il riconoscimento della Fee, la Fondazione per l’educazione ambientale, va a quelle località balneari che si distinguono in fatto di sostenibilità ambientale: Civitanova vanta questo vessillo ormai da diciannove anni, in maniera consecutiva. Si tratta di un risultato frutto del lavoro e dell’esperienza di tanti, in particolare di quarantasei realtà del territorio cui è stata consegnata una copia della bandiera, così da rendere omaggio al lavoro svolto con attenzione e rispetto per l’ambiente.

Il primo cittadino

Il sindaco Ciarapica ha riunito a sé tutti i rappresentanti delle sigle coinvolte: «Se Civitanova è oggi quel che è – ha detto il primo cittadino – lo si deve soprattutto ai nostri operatori balneari e turistici che incessantemente lavorano affinché tutto sia in ordine e tutto funzioni perfettamente; lo dobbiamo ai nostri concittadini e al loro senso civico; ai nostri commercianti che curano i loro negozi come se fossero le loro case, si impegnano a creare rete per organizzare serate che possano movimentare giornate infrasettimanali; lo dobbiamo, soprattutto, ai nostri giovani a cui voglio dedicare questa festa. Un grazie sentito agli uffici comunali, responsabili e dirigenti, che lavorano tutto l’anno per il raggiungimento di questo riconoscimento». Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il consigliere provinciale Luca Buldorini, gli assessori Gironacci e Cognigni e diversi consiglieri comunali.

L’emozione

Visibilmente emozionato Camillo Nardini, in rappresentanza di Fee ed Eco-schools: «Le bandiere blu non sono soltanto simboli – ha spiegato – ma proclamazione esistenziali: sono il segno che chi viene qui trova un l’accoglienza, trova un mare pulito, delle istituzioni sempre vigili, la bellezza del territorio, dell’offerta degli operatori».

Le sigle

La conclusione della cerimonia, una volta intonato l’inno di Mameli da parte della banda della ‘Gioventù di San Gabriele’, è proceduta con la consegna, da parte di Ciarapica, delle bandiere blu a tutte e quarantasei le realtà del territorio. Ecco nel dettaglio le sigle premiate: Fee, Eco-Schools, Prefettura, Regione Marche, Provincia di Macerata, Capitaneria di Porto, Comando dei Carabinieri, Comando Guardia di Finanza, Commissariato Polizia di Stato, Comando Polizia Stradale, Comando Vigili del fuoco, Comando Polizia locale, Protezione civile, Associazione nazionale Carabinieri, Arpam, Fiab costa Mc-Fermo, Legambiente, Associazione Gv Service, Csla, Abat, Cosmari, Mic, Civita.s, Atac, Asp Paolo Ricci, Azienda teatri, Biblioteca comunale, Club vela, Il madiere, Lega navale, Coop. Marinerie d’Italia e d’Europa, Coop. Casa del pescatore, Assoittico, Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Coldiretti, Associazione albergatori, Associazione b&b, Camping Belvedere, Camping club, Gruppo sportivo fontespina e le due Pro loco cittadine.