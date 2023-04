Civitanova, il Comune investe nello sport: 100 mila euro per il pattinodromo

CIVITANOVA – Cento mila euro per il pattinodromo comunale: approvato dalla Giunta il progetto definitivo per rendere più sicuro e più fruibile l’impianto di via Zavatti. A dare direttamente la bella notizia alle atlete, agli atleti e alla dirigenza della Roller Civitanova, che gestisce l’impianto, è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ieri pomeriggio, durante il normale allenamento, ha raggiunto la struttura dove erano presenti atlete e genitori.

«Siete un’associazione bellissima e punto di riferimento di molti giovani – ha detto Ciarapica – siete un esempio di sport e socialità e sono molto contento di potervi annunciare che l’amministrazione ha deciso di ristrutturare l’impianto per renderlo più bello e più funzionale. Quando i lavori saranno terminati organizzeremo una bella festa tutti insieme. Inevitabilmente, con il tempo e l’uso, alcune parti si sono logorate – ha spiegato il sindaco -. Per questo, nell’ambito dell’ammodernamento e degli investimenti sul patrimonio pubblico, abbiamo deciso di intervenire per riqualificare questo impianto che rappresenta per la città un luogo di aggregazione sociale per le famiglie e di crescita per le giovani generazioni».

«Investire nello sport e in questi spazi di condivisione e di aggregazione – ha concluso Ciarapica – significa investire in crescita sociale e culturale. E questo intervento, come molti altri previsti nel piano triennale delle Opere Pubbliche per la valorizzazione del sistema sportivo cittadino, è la conferma di come questa amministrazione sia consapevole del ruolo fondamentale dello sport, quale capitale sociale della città e del territorio».