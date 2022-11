Civitanova, il Comune in cerca di nuovi sponsor per la rotatoria

CIVITANOVA MARCHE- Rotonda alla fine della SS16, il Comune cerca nuovi sponsor. L’opera, inaugurata lo scorso 28 settembre, necessita di un abbellimento dell’isola centrale. «Dopo l’approvazione dell’atto di indirizzo da parte della Giunta comunale – fanno sapere da palazzo Sforza – , gli Uffici provvederanno ad emanare un avviso pubblico teso alla ricerca di potenziali soggetti interessati all’allestimento della corona circolare e dell’isola interna».

Agli interessati sarà data la possibilità di installare il proprio logo e nome. Le opere sono subordinate all’emissione di specifica autorizzazione da parte di ANAS Struttura Territoriale Marche, in conformità al vigente Codice della Strada.

La rotatoria, situata all’incrocio tra la SS77 ValdiChienti e la SS16, ha carattere provvisorio, perché in seguito dovrà far posto al progetto della Quadrilatero inclusivo anche di una nuova rotonda.

Intanto, i commercianti e i residenti della zona di via Fontanella attendono che venga realizzata anche la rotonda a ridosso della stessa via, dato che al momento, chi proviene da questo snodo, è costretto a deviare a destra per raggiungere la rotatoria ‘Ex Pellegrini’.