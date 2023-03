CIVITANOVA MARCHE- Quattro appuntamenti sui pedali, a Civitanova, dove tra domenica 19 marzo e sabato 10 genitori e bambini si ritrovano per pedalare e socializzare. L’iniziativa, indetta dall’assessorato alla mobilità sostenibile insieme alle tante realtà legate al cicloturismo e non solo, è stata presentata oggi, a palazzo Sforza. Alla conferenza, partecipi il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice e assessore allo sport Claudio Morresi, l’assessore Roberta Belletti, Fabio Vallarola della Fiab costa Macerata Fermo, Angelo Broccolo e Osvaldo Miandro del Gruppo Fontespina 2000, l’architetto Bruno Valeriani di Civitanova Green life, Siria Carella di FdI, Giancarlo Trillini del negozio ‘Simple bike’ e tanti altri. «Promuovere l’utilizzo delle due ruote- ha detto il primo cittadino – ci consente di apprezzare zone della città che prima non si conoscevano abbastanza. Il tema del cicloturismo è molto sentito a Civitanova, lo dimostra anche l’acquisizione della bandiera gialla».

Da sin: Carella, Miandro, Broccolo, Belletti, Ciarapica, Vallarola e Valeriani

Ecco le quattro date da segnare sul calendario: il debutto, domenica 19 marzo, dove al varco sul mare si incontreranno i partecipanti a due pedalate, l’una proveniente da Ancona e l’altra da San Benedetto del Tronto. Nel contempo, c’è ‘Bici con papà’, con la caccia al tesoro fotografica in giro per la città, con la bicicletta. Le foto e i selfie più simpatici saranno premiati durante il rinfresco che si svolgerà all’arrivo della biciclettata adriatica. Poi, domenica 30 aprile, una doppia biciclettata con doppia partenza: alle 10.30 alla basilica di San Claudio al Chienti (Corridonia), organizzata dal Gruppo Fontespina 2000. Allo stesso tempo, si partirà anche dal centro velico del porto di Civitanova, con l’iniziativa organizzata da Civitanova Green Life.

Domenica 14 maggio, alle 10.30, animazione e biciclettata organizzate dalla Fiab costa Macerata Fermo al varco sul mare. Due le iniziative in programma: ‘Bimbimbici’, in occasione della festa della mamma e ‘Conosciamo le strade’ con dei giochi divertenti insieme alla Polizia Municipale di Civitanova. La pedalata con i più piccoli è promossa per capire come comportarsi per raggiungere la scuola senza problemi. Infine, sabato 10 giugno, la chiusura notturna. Alle 19, il ritrovo al varco sul mare, per arrivare pedalando in città alta, passando per la pista ciclabile del Castellaro. La tappa è al bar Cinciallegra, per un rinfresco e l’osservazione degli astri con l’Associazione astrofili Alpha Gemini. «Tengo molto alla cultura della mobilità sostenibile – le parole della Belletti -, perché bisogna incentivare la riduzione dell’impatto ambientale. Sarà una grande festa, con spese molto modeste per il Comune». Broccolo: «Viaggiando in strada si trasmette l’essenza della bici, che diventa anche un modo per fare turismo».