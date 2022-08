Civitanova, il Comune organizza un servizio di trasporto per le terme

Il servizio per raggiungere gli stabilimenti termali di Sarnano e Tolentino. L’iniziativa messa in campo anche quest’anno dall’assessorato al Welfare

CIVITANOVA MARCHE – Un servizio di trasporto per raggiungere gli stabilimenti termali di Sarnano e Tolentino. Questa l’iniziativa messa in campo anche quest’anno dall’assessorato al Welfare del Comune di Civitanova. Per le Terme di Santa Lucia sono previsti due cicli di cura: dal 22 agosto al 3 settembre il servizio sarà attivo al mattino, dalle 7 con rientro alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14 con rientro alle 19 circa e dal 5 settembre al 17 settembre.

Per lo stabilimento termale di Sarnano, invece, i periodi vanno dal 22 agosto al 3 settembre, sempre al mattino. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, situato al terzo piano di palazzo Sforza, nelle ore di apertura al pubblico. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di 25 euro, in qualsiasi sportello di banca Intesa.

La ricevuta dovrà poi essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre sette giorni dalla presentazione della richiesta a pena di decadenza della prenotazione. Le richieste potranno essere presentate con riserva da cittadini residenti in comuni limitrofi e verranno accolte qualora vi siano posti liberi tre giorni prima della partenza di ogni ciclo.