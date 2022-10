Civitanova, commercianti sfiduciati dal caro bollette. Ma il pensiero è già al Natale

CIVITANOVA MARCHE- Commercio, le difficoltà dovute al «caro bollette si stanno avvertendo parecchio». Lo afferma Debora Pennesi, presidente di “Centriamo“, l’associazione che riunisce i commercianti del centro civitanovese. Pennesi ha sondato gli umori dei colleghi e si fa portavoce delle loro istanze. «Ogni anno è sempre particolare per il commercio – afferma – Sicuramente in questo il caro energia si sta facendo già sentire pesantemente. Sono molte le attività che lamentano difficoltà in seguito all’aumento dei costi delle utenze. Siamo però sempre fiduciosi ed ottimisti perché la grande professionalità dei commercianti del centro continuerà ad essere la principale attrattiva per la clientela».

Debora Pennesi, presidente di “Centriamo“

Il Natale inizia già diversi mesi prima tra corso Umberto I, corso Dalmazia, piazza XX settembre e via Duca degli Abruzzi. “Centriamo” in collaborazione con palazzo Sforza, si occupa di organizzare l’attrattiva delle luminarie, per predisporre il giusto clima per le festività. E proprio le luminarie rappresentano il vero enigma delle prossime festività, in virtù dei salassi energetici: risparmiare oppure illuminare come gli altri anni?. «Questo Natale – prosegue Pennesi – dovrebbe essere un momento in cui riscoprire il valore ed il senso più vero della festività. Evitare magari inutili sfarzi senza comunque tradire l’atmosfera natalizia. Dunque, siamo fiduciosi del fatto che sia l’amministrazione comunale saprà illuminare tutta la città, tenendo ovviamente conto delle raccomandazioni per il risparmio energetico e sia gli esercenti faranno del loro meglio per addobbare le vetrine creando quell’atmosfera magica».