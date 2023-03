Civitanova, commercianti fiduciosi per la stagione calda: «Speriamo in una rinascita»

Si sta lavorando ad un programma di iniziative per la primavera e l'estate, in grado di attrarre in centro civitanovesi e non solo. Ne parla Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo

CIVITANOVA – Archiviato da qualche giorno il periodo dei saldi invernali, ora i commercianti guardano alla primavera. E sperano in un rinascita. Si sta lavorando, tra l’altro, proprio in questi giorni ad un programma di iniziative per la stagione primavera/estate, in grado di attrarre in centro civitanovesi e non solo. L’obiettivo è portare sempre più gente e movimento tra le vie del cuore civitanovese per la primavera. A rendere noto tali novità è Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo, che traccia anche quello che può essere considerato un bilancio delle vendite dei saldi invernali.

«Il periodo dei saldi stagionali non è andato chissà quanto bene, in realtà. Diciamo così così, anche se è chiaro che ogni negozio fa storia a sé – ha spiegato Debora Pennesi – C’è chi ha lavorato di più e chi ha lavorato di meno. Chi ha venduto quello che, dopo tutto, si aspettava e chi, invece, no. Non sono mancate, in generale, le settimane di maltempo che non hanno aiutato di certo i commercianti. Ora guardiamo al futuro con fiducia – ha continuato Debora Pennesi -. Speriamo di esserci lasciati alle spalle il caro-bollette, la guerra e tutto il resto, che hanno influito molto, a livello psicologico. Stiamo collaborando bene con l’amministrazione comunale, e in particolare con l’assessore Gironacci, per buttare già un programma di eventi. Servono fiducia e collaborazione tra tutti noi. Per la stagione primaverile, confidiamo in una rinascita: cerchiamo di essere ottimisti e speriamo che il tempo sia clemente e ci aiuti, specialmente in occasione degli eventi che stiamo organizzando».

Per la stagione estiva, almeno a detta degli operatori turistici, ci si aspetta un buon movimento di turisti nelle Marche.