Civitanova, coltiva hashish e marijuana nel giardino di casa, arrestato un 29enne

CIVITANOVA – Operazione antidroga da parte delle Fiamme Gialle, un arresto. Nei guai un ventinovenne di nazionalità italiana, responsabile di aver allestito una coltivazione outdoor ed una indoor di canapa indiana nel cortile di casa. Sequestrate 65 piante dal peso di ol tre 7,8 chili. I militari della Compagnia di Civitanova, sulla base di una serie di indagini, ritenendo che l’uomo potesse detenere e nascondere presso la propria abitazione sostanza stupefacente, hanno proceduto ad effettuare nei suoi confronti una perquisizione. Le operazioni, condotte con l’ausilio delle unità cinofile della Compagnia, hanno effettivamente consentito di rinvenire inizialmente, all’interno dell’abitazione, 10,50 grammi di marijuana, 19.85 grammi di hashish, nonché un barattolo contenente 391 semi di canapa.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova in azione

Successivamente, le ricerche sono state estese allo spazio verde di pertinenza del domicilio del ventinovenne e hanno prima portato al rinvenimento di una coltivazione outdoor di canapa indiana, costituita da 34 piante in fioritura, e successivamente, all’interno di una roulotte presente nella corte, risultata in uso all’uomo, ad una seconda coltivazione di canapa indiana, questa allestita in modalità indoor, sfruttando la copertura dalle intemperie e il riscaldamento assicurati dalla veranda in tessuto installata sul mezzo.

Oltre ad ulteriori 31 piante, anch’esse in fioritura, all’interno del veicolo, i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro probatorio, insieme a tutto il resto, un barattolo contenente fertilizzante per idropinica.

Il ventinovenne è stato tratto in arresto, ristretto ai domiciliari, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.