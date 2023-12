Civitanova, colpo in tabaccheria: ladri in fuga con le sigarette

Nel mirino di ignoti malviventi è finita la tabaccheria di Francesco Lattanzi, che si trova in via Fratelli Bandiera

CIVITANOVA – Furto in tabaccheria, razzia di sigarette. Un colpo da migliaia di euro. È quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Nel mirino di ignoti malviventi è finita la tabaccheria di Francesco Lattanzi, che si trova in via Fratelli Bandiera. Ad accorgersi di quanto accaduto, in un’ora imprecisata, il proprietario della tabaccheria, Francesco Lattanzi.

«Me ne sono accorto soltanto sabato mattina quando sono andato ad aprire la tabaccheria. Sono entrato e ho visto che a terra c’erano delle caramelle. Le sigarette, invece, erano sparite. Non tutte, ma molte. Tanti pacchetti. Un colpo da qualche migliaio di euro. Non hanno preso altro, soltanto le sigarette. Da quanto è emerso – ha spiegato Francesco Lattanzi -, anche secondo quello che mi ha detto la polizia, sono entrati dopo aver forzato la serranda. Sono riusciti ad aprirle e poi hanno forzato la porta di ingresso. Una volta dentro hanno preso decine e decine di pacchetti di sigarette». Indaga la polizia.