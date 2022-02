Civitanova, colpisce un ragazzo con un bicchiere: denunciato un 19enne

CIVITANOVA MARCHE – Un ragazzo di 19 anni di Recanati è stato denunciato per lesioni aggravate gravi per aver aggredito un altro giovane sabato scorso (6 febbraio) a Civitanova. L’aggressione si era sviluppata intorno alla mezzanotte in via Duca degli Abruzzi quando il 19enne aveva avvicinato un ragazzo di 17 anni, posandogli un bicchiere in testa, probabilmente per scherzare. Un gesto che non sarebbe piaciuto al giovane e avrebbe scatenato una discussione. Il recanatese avrebbe poi dato un pugno al giovane e successivamente lo ha colpito alla testa con il bicchiere di vetro, prima di darsi alla fuga.

Sul posto era arrivata poco dopo una Volante della polizia e gli agenti avevano raccolto una serie di testimonianze tra le persone presenti per ricostruire quanto accaduto. Non ci è voluto molto, quindi, per identificare il 19enne, successivamente denunciato. Il 17enne, invece, era stato accompagnato in ospedale dal personale del 118, per una ferita all’orecchio sinistro, giudicata guaribile in 15 giorni.