Civitanova, il colonnello Enzo Marinelli va in pensione: ha guidato la Compagnia dei carabinieri per 5 anni

CIVITANOVA – Il colonnello Enzo Marinelli lascia l’Arma e va in pensione, anche Civitanova partecipa alla serata per festeggiare il traguardo raggiunto. È stato comandante della Compagnia dal 2014 al 2019 ed in cinque anni ha conquistato la fiducia di tutti, in primis dei cittadini civitanovesi, che hanno apprezzato la presenza costante sul territorio. Ieri sera (13 dicembre), in Abruzzo, si è svolta una serata di festa alla quale hanno preso parte una rappresentanza della Compagnia dei carabinieri di Civitanova e il presidente della sezione Anc (Associazione nazionale carabinieri), Roberto Ciccola.

Dopo quarantuno anni al servizio dell’Arma e del Paese e la parentesi civitanovese durata cinque anni alla guida della Compagnia dei carabinieri, il colonnello Marinelli sabato prossimo lascerà ufficialmente l’Arma per entrare poi a fare parte nella famiglia Anc. «È stato per noi un punto di riferimento sotto ogni profilo – ha detto il presidente Anc di Civitanova Roberto Ciccola – non solo un comandante, ma una persona che ha sempre dato soluzioni e proposte. Si ricorda che quando Anc propose di ristrutturare e aggiornare il ricordo di Piermanni dinanzi alla stazione: fu sua l’idea della base in marmo a forma di stella militare». Nel corso della serata il presidente Ciccola, a nome dell’Anc Civitanova, ha consegnato a Marinelli la copia della Virgo Fidelis a firma dell’artista Franco Fontanella, portando il saluto del sindaco Fabrizio Ciarapica.