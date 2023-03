Civitanova, 42 anni al fianco di neonati e mamme: premiata la puericultrice Emilia Bacaro

Riconoscimento per la professionista sanitaria, andata in pensione tre anni fa, da parte dell'associazione Civitasvolta. «Ha dato un esempio inestimabile all'emancipazione della donna»

CIVITANOVA MARCHE- L’Associazione Civitasvolta premia Emilia Bacaro, puericultrice dell’ospedale di Civitanova. Bacaro, in pensione da tre anni, ha prestato servizio al nosocomio cittadino, precisamente al reparto di Ostetricia, stando vicina a mamme e neonati in quarantadue anni di onorato servizio. Al suo prezioso contributo e ai metodi innovativi da lei apportati si devono tanti importanti risultati. La cerimonia di premiazione si terrà domani, 8 marzo, in occasione della Festa della donna.

«Il comitato Ipazia di Civitasvolta odv ha deciso di premiare – spiegano dall’associazione -, in occasione dell’8 marzo 2023, la nostra concittadina Emilia Bacaro. Professionista della sanità vicina alle donne nei consultori, amica degli animali e attrice amatoriale, ha dato un esempio inestimabile all’emancipazione della donna». Bacaro, oltre ad essere una stimata operatrice nel campo della sanità, è anche attiva in svariate attività teatrali e di lettura. Ed è anche per questo che Civitasvolta ha deciso di onorare il suo impegno per la comunità.

«Noi crediamo – concludono – che proprio la cultura, l’impegno nel sociale siano le strade per esemplificare le potenzialità del genere femminile. Vi aspettiamo domani, 8 Marzo, sotto il loggiato del comune, alle 18, per assistere alla cerimonia e ritirare un libro in dono».

Diversi i riconoscimenti espressi da Civitasvolta. Lo scorso 28 novembre, invece, un premio andò alla consigliera comunale Lavinia Bianchi, riconoscendola come ‘Consigliera donna più giovane ed europeista della storia di Civitanova‘.