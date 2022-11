Civitanova, la città si rifà il look con i lavori pubblici

Lavori in corso in via Cecchetti e Crimea, si attendono interventi anche in altre importanti zone della città. Ma certe criticità permangono

CIVITANOVA MARCHE – La situazione delle strade civitanovesi inizia a migliorare. Tra interventi effettuati, quelli in corso e altri in attesa di essere realizzati, il quadro è quello di una città che vuole rifarsi il look, anche alla luce delle criticità emersi nei mesi passati. «Nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – è quello di garantire maggiore sicurezza e viabilità ai cittadini oltre a restituire gradualmente decoro alla città. Consapevoli che sono diverse le strade che hanno bisogno di sistemazione, siamo al lavoro per cercare di dare risposte concrete anche alle innumerevoli segnalazioni dei cittadini».

Gli interventi in corso e quelli in calendario

Uno snodo importante per la città e che necessitava di una nuova asfaltatura è quello di via Cecchetti, che conduce in piazza XX settembre. Al momento i lavori sono ancora in corso ma molto è già stato fatto e le auto possono transitare in una strada più agevole e dalle ampie dimensioni. Poi gli interventi in via Crimea e Ugo Bassi, nel rione Risorgimento. «Attualmente – spiega Carassai – sono in corso i lavori in via Crimea dove la Edil Asfalti di Camerino si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 5,70%. Saranno realizzati nuovi marciapiedi oltre al rifacimento del tappetino stradale, degli allacci della rete idrica e un tratto di fogne acque chiare per 40 metri con una spesa ulteriore di 25mila euro. L’importo complessivo dei lavori è di 180mila euro. Asfaltatura e nuovi marciapiedi in via Ugo Bassi (130mila euro) i cui lavori partiranno ad inizio 2023 e anche in via Romagna dove il progetto (115mila euro) è in attesa di approvazione da parte della giunta».

L’asfalto è stato gettato anche in città alta, precisamente in via Celeste. Col tempo si erano formati dei veri e propri crateri, ora divenuti un lontano ricordo. «Il piano di interventi – continua l’assessore Carassai – prevede anche nuova pavimentazione stradale in via Montello (60mila euro) il cui progetto è già stato redatto dagli uffici tecnici e presto arriverà in giunta».

L’assessore ai lavori pubblici parla anche del borgo marinaro, accennando ad una nuova opera di riqualificazione nella centralissima piazza Conchiglia, luogo gettonato dalla movida civitanovese. «È nostro obiettivo riqualificare piazza Conchiglia che sarà speculare con quella esistente, con pavimentazione in pietra. Al momento abbiamo un finanziamento di 100mila euro e stiamo predisponendo il progetto per verificare se la somma a disposizione è sufficiente». E a San Marone, mentre si attendono le opere in via Verga, si guarda anche alle altre arterie. «In Via Giusti il progetto per rifacimento marciapiedi e un tratto della sede stradale è in fase di elaborazione. L’importo dei lavori è di 150mila euro da finanziare con mutuo». E nel contempo procedono spediti i lavori per i nuovi marciapiedi in via Colombo, a Fontespina. Certi nodi, tuttavia, permangono. Si pensi, ad esempio, a certi tratti della SS16, oppure a via Mazzini e corso Garibaldi per il centro. E a Santa Maria Apparente contrada Piane di Chienti e via Silvio Pellico.