Civitanova, “una città attrattiva tutto l’anno”: il comitato Cea organizza un’assemblea

CIVITANOVA – Civitanova attrattiva tutto l’anno con una serie di idee e di proposte per valorizzare il turismo. È questo, tra le altre cose, il tema di una assemblea organizzata dal comitato Cea, in programma venerdì prossimo (24 febbraio), alle ore 21, presso la sala del consiglio comunale. Prenderanno parte alla serata il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Interverranno, oltre a Siria Carella e ad Angelo Broccolo, fondatori e promotori del comitato Cea, anche Nicola Pantanetti, Mattia Stortini e Francesca Zallocco (We Civitanova), Marco Pertecarini (ippovie, un’idea da sviluppare), Lucia Crescenzi (comitato Piane Chienti, un’oasi da valorizzare) e Sebastiano Romagnoli (trasporto pubblico futuro da riscrivere). «Avremo con noi diversi relatori, giovani e preparati, che faranno delle proposte secondo le loro competenze – ha spiegato Siria Carella – Nel corso del mio intervento ripercorrerò la storia di Cea e gli obiettivi per cui è nato questo comitato che da Fontespina, dove è nato, si pone come scopo quello di “abbracciare” tutta la città di Civitanova. Angelo Broccolo, infine, farà un intervento su quelle che sono le idee e le proposte per imprimere un cambio di passo allo sviluppo turistico della città». Tra i temi, come si diceva, anche quello di rivedere il trasporto pubblico che, secondo le idee del comitato Cea, dovrà essere più a misura di turista. Si parlerà anche di turismo sportivo e di ippovie, una pratica da sviluppare in una città che, secondo Siria Carella, ha gli spazi per farlo. Di recente il comitato Cea aveva anche preparato una serie di interventi per il quartiere di Fontespina: marciapiedi, parcheggi, illuminazione e semafori “a chiamata” al centro delle richieste del comitato Cea