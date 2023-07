Civitanova, cinema sotto le stelle: al via la rassegna dell’Azienda Teatri

CIVITANOVA – Cinema sotto le stelle, torna la programmazione all’aperto nello spazio Cecchetti. L’iniziativa, dell’Azienda Teatri, torna nel mese di luglio 2023 con nove pellicole ad ingresso gratuito e con spettacolo unico alle 21.15. Due i “filoni” pensati per il pubblico ai quali va ad aggiungersi un appuntamento davvero sentito: si tratta di una serata speciale dedicata all’attore e regista Francesco Nuti, recentemente scomparso. Il titolo dell’evento, Ciao Francesco. Si parte con L’inimitabile bionda e con quattro titoli in cartellone ogni lunedì dedicati a Marilyn Monroe.

Il programma prevede: il 3 luglio, A qualcuno piace caldo; il 10 luglio, Gli uomini preferiscono le bionde; il 17 luglio, Fermata d’autobus; il 24 luglio, Gli spostati. La rassegna, in collaborazione con il Civitanova Film Festival, vede anche la partnership con il Magma, tanto che nel mese di luglio, negli spazi del museo, sarà organizzata un’esposizione a tema Monroe da Mario Capozucca (Sam Vaccario) e l’associazione Nuova Carta Canta. La seconda rassegna è focalizzata sul cinema per famiglie, con il ritorno di Un mare di… cartoni animati. Le proiezioni scelte sono: Giù per il nel tubo (4 luglio); Wallace e Gromit (11 luglio); Gli incredibili (18 luglio); Big Hero 6 (25 luglio).

«Dopo il successo dello scorso anno ha detto Michele Fofi, referente della programmazione cinematografica dei Teatri -, l’Azienda ha voluto riproporre il ciclo di pellicole per i più piccoli. È importante dare continuità ad un progetto che ha riscosso l’entusiasmo del pubblico e ci permette un incontro sincero tra Grande Schermo e bambini. Incontro che fa assumere alla rassegna una valenza ancora più forte. I film scelti non sono casuali, ma seguono una linea ben definita: sono prodotti di facile lettura, che permettono ai più piccoli di entrare immediatamente in empatia con la storia e poter usufruire della bellezza dalla pellicola». C’è attesa per la serata dedicata alla memoria di Francesco Nuti, un momento fortemente voluto dalla Presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni per omaggiare un grande interprete del cinema italiano, capace di stupire per la sua originalità. Così, il 9 luglio, verrà proiettato Caruso Pascoski (di padre polacco). In caso di maltempo gli spettacoli saranno spostati al cinema Cecchetti.