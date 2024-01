Civitanova, chiude la Casa di Babbo Natale: un successo inaspettato

CIVITANOVA – Chiude la casa di Babbo Natale, laboratori e iniziative hanno fatto il pieno di presenze: tantissimi i bambini che hanno partecipato. Il presidente della Pro Loco, Franco Pistilli, fa il punto della situazione all’indomani dell’iniziativa che ha visto coinvolte molte realtà locali, tante associazioni e tante famiglie.

«Chiude la casa di Babbo Natale dopo un mese dall’apertura e dopo aver accolto tantissimi bambini – è il commento di Franco Pistilli, presidente Proloco di Civitanova Marche – . L’ultimo giorno è arrivata la Befana che in sella alla sua scopa è arrivata nella palazzina del Lido Cluana, lanciando caramelle. Grandissima affluenza di famiglie. Bambini che hanno giocato, creato, impastato, cantato, recitato, ma soprattutto si sono divertiti, sorriso e condiviso. Un grazie enorme a tutti le ragazze delle Tate Junior che hanno animato tutti questi pomeriggi. Sono stati pomeriggi dedicati anche alla solidarietà invitando la nostra Croce Verde a partecipare con Babbo Natale con il gioco della tombola e con la Befana. Uno dei successi di questi pomeriggi è stato organizzare “Mani in pasta”, dove i bambini si sono divertiti moltissimo creando biscotti che poi si sono portati via per essere cotti, tagliatelle, gnocchi, pappardelle. Da ripetere senz’altro. Teniamo a ringraziare in primis l’Amministrazione Comunale che ci ha dato questa grande opportunità di passare insieme questi giorni di festa. Per questo ringraziamo: Il Centro per le Famiglia, Il Palco Laboratorio Musicale, il Gruppo 0-Donatori Universali di Sorrisi Claun Care Terapy, al Corpo Bandistico Città di Civitanova Marche, Atac e Farmacia Angelini. Un ringraziamento speciale a tutte le autorità comunali che sono intervenute sempre ogni week end. Un immenso ringraziamento a Maria Rosa Berdini della Proloco di Civitanova, che con la sua voglia di fare ha creato tutto ciò in pochissimo tempo. E come ripete spesso “insieme si può far tanto”. E grazie a tutti i civitanovesi che sono venuti a trovarci».