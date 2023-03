Civitanova, chiedono da bere ma vengono allontanati dal locale: caos in centro

CIVITANOVA – Chiedono da bere ma al rifiuto di chi era sul bancone del locale gli animi si scaldano un po’ troppo. Arriva la polizia e la vicenda finisce con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. È quanto accaduto l’altra notte, lungo corso Umberto I.

Tre giovani, due argentini e uno di San Benedetto, tutti sulla trentina, erano in centro, a Civitanova. Avevano un po’ esagerato con l’alcol perché il barista si è rifiutato di dare loro ancora da bere. Altre persone hanno cercato di allontanarli, accompagnandoli fuori dal locale. Ma quei tre hanno cominciato ad urlare e a dare in escandescenze in mezzo alla strada, in pieno centro. Qualcuno ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. Uno dei tre uomini, al termine dell’intervento, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.