Civitanova, cenano al ristorante e scappano senza pagare: denunciati

CIVITANOVA – Cenano al ristorante e scappano senza pagare il conto, rintracciati e denunciati dai carabinieri. Avevano addosso chiavi inglesi e altri arnesi atti allo scasso. Uno aveva pure un coltello. L’episodio è avvenuto nel fine settimana, mentre erano in corso dei controlli straordinari, disposti dal Comando provinciale di Macerata, in collaborazione con le unità cinofile di Pesaro, che hanno visto impegnati i carabinieri.

A Civitanova i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 45enne del fermano e un ucraino di 32 anni, che erano stati a cena in un locale del centro, senza pagare il conto di 90 euro. A dare l’allarme il titolare. I due sono stati rintracciati e perquisiti. Addosso avevano cacciaviti e chiavi inglesi. Sugli abiti dell’ucraino è stato rinvenuto anche un coltello. I due sono stati denunciati per concorso in possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e per insolvenza fraudolenta. L’ucraino anche per porto abusivo di armi.

Sempre a Civitanova, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un operaio di 31 anni dell’anconetano e una impiegata di 23 anni. Patente ritirata ad entrambi.

A Macerata, denunciato un 42enne, che guidava con un tasso alcolico cinque volte superiore rispetto al limite consentito: cioè 2.74 g/l. La vettura è stata sequestrata. Aveva un coltello a serramanico, nascosto nei pantaloni, ed un coltello da cucina, nell’abitacolo dell’auto, un 22enne fermato dai carabinieri in centro, sempre a Macerata. A Montecassiano i carabinieri, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo di Corridonia e all’unità cinofila, hanno effettuato un controllo in un pub. Due clienti sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente. Un 22enne del posto aveva 2.5 grammi di hashish, mentre un 22enne di Treia 0.6 grammi. Segnalati alla Prefettura come assuntori. A Macerata i carabinieri del Norm hanno denunciato una 44enne di Cingoli, coinvolta in un incidente. È risultata positiva al test dell’etilometro. La vettura è stata sequestrata. Denunciate a Macerata altre tre persone per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte per un operaio di 40 anni di Matelica fermato a Camerino al volante della sua auto e per un operaio di 51 anni fermato a San Severino.

A Tolentino, i carabinieri hanno denunciato un boliviano di 26 anni, ritenuto responsabile di un furto negli spogliatoi del circolo tennis. Era sparito abbigliamento sportivo.

Complessivamente, controllati 50 posti, identificate 250 persone di cui 30 stranieri, accertate 20 violazioni al Codice della Strada e 8 patenti ritirate. Sequestrati 3 grammi di hashish.