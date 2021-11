Una celebrazione del 4 novembre un po’ speciale quella che attende la città di Civitanova. Come ogni anno l’amministrazione ha voluto sì omaggiare la festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale celebrando tutti coloro che per senso del dovere, attaccamento alla Patria e animati da intenti ideali hanno perduto la loro vita per la libertà della Nazione. Un impegno »che si rinnova ogni giorno, grazie all’impegno di uomini e donne, talvolta giovanissimi, che manifestano un forte attaccamento a quegli stessi ideali e rischiano la loro vita per garantirci libertà e sicurezza. Quest’anno però alla tradizionale celebrazione del 4 novembre si aggiunge la ricorrenza del centenario della tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria.

La storia è quella di uno dei tanti caduti “senza nome” sotto la Prima Guerra Mondiale scelto fra altre 10 salme non riconosciute come un simbolo della lotta e dell’orgoglio di una Nazione. Il Sindaco Fabrizio Ciarapica, in occasione della presentazione dell’evento, ha voluto quindi ringraziare tutti coloro che si sacrificano ogni giorno per la nostra libertà e sicurezza e per «onorare quel giovane sconosciuto che divenne simbolo per tutta la nostra Patria. Quel 4 novembre, ha proseguito il Sindaco – fu per l’Italia un momento di grande unificazione dopo un periodo durissimo dovuto alla Prima Guerra mondiale che aveva ridotto la nostra nazione in una povertà e una disperazione assoluta e per certi versi trova dei parallelismi con la situazione attuale in cui il Paese soffre per la tragedia immane dovuta alla pandemia». Proprio per queste ragioni al ricordo e al ringraziamento in favore delle Forze dell’Ordine si unirà, ha chiarito il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Morresi, «il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto Cittadino d’Italia, come peraltro abbiamo già fatto con la deliberazione del consiglio Comunale n. 15 del 07/05/21».

A questo proposito nella giornata del 29 ottobre la Comandante della Polizia Locale Daniela Cammertoni ha emanato una nuova ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione del 4 novembre. L’ordinanza in parola dunque prevede per la giornata di giovedì alcuni cambiamenti che investono sia la circolazione che la sosta dei veicoli.

Il testo dell’ordinanza emessa dalla Polizia Locale prevede dunque: il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto gli scuolabus, in Piazza XX Settembre, nella zona antistante al Palazzo Comunale e nel Vialetto Nord lato sud dalle 9,00 del mattino alle ore 12,30 e in ogni caso fino al termine della manifestazione;

L’inversione del senso di marcia sul Vialetto Nord con direzione ovest / est dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e comunque fino al termine della manifestazione con conseguente obbligo di svolta a sinistra sul Vialetto Nord per i veicoli provenienti da via Conchiglia, C.so Dalmazia e via Gorizia;

La deviazione del traffico di via Buozzi in via Trieste dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e comunque fino al termine della manifestazione eccetto gli autobus di linea urbana ed extraurbana che potranno circolare sul Vialetto Nord con direzione ovest/est ;

Il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli , in ambo i lati, in via Trieste, nel tratto compreso tra via Buozzi e vicolo Sforza , e in via Venezia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e l’intersezione con c.so V.Emanuele, dalle ore 09,00 alle ore 12,30;

La deviazione del traffico di Corso Umberto I in via Buozzi dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e comunque fino al termine della manifestazione.