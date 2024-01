Civitanova celebra il Giorno della Memoria: consiglio comunale aperto rivolto agli studenti

CIVTANOVA – Civitanova celebra ‘Il Giorno della Memoria’ in ricordo delle persecuzioni, dello sterminio del popolo ebraico e di tutti i deportati nei campi nazisti. Quest’anno, per coinvolgere il più alto numero di studenti e vista l’importanza della manifestazione che cade di sabato – giorno in cui molti istituti superiori sono chiusi – si è deciso dividere in due la giornata di commemorazione: la prima parte prettamente istituzionale e ad alto valore simbolico, la seconda di massimo coinvolgimento e approfondimento rivolta ai giovani studenti.

Sabato 27 alle ore 9 in vicolo della Luna nella Città Alta, il presidente del consiglio, Fausto Troiani e il sindaco, Fabrizio Ciarapica, accompagnati dalle massime autorità civili e militari, deporranno una corona d’alloro presso la targa dell’ex Ghetto ebraico. Lunedì 29 si tornerà all’Auditorium dei Licei dove a partire dalle ore 9 si terrà, insieme a una numerosa platea di studenti di vari istituti scolastici cittadini, il consiglio comunale in seduta aperta. Ad introdurre i lavori sarà il Presidente del Consiglio Troiani cui seguiranno gli interventi del sindaco Ciarapica, dell’assessore ai Servizi Socio-educativi, Barbara Capponi, del relatore Generale professore Stefano Cosimi, degli studenti che presenteranno i loro lavori e approfondimenti sul tema dell’Olocausto ed infine dei consiglieri comunali.

Il manifesto della Giornata della Memoria 2024, scelto fra diverse proposte, è stato elaborato dalla studentessa Giada Ceccotti della classe 5^B dell’Istituto Bonifazi – Corridoni, sezione Grafica e comunicazione. Il Consiglio Comunale è aperto al pubblico e alla stampa e sarà possibile seguirlo anche da remoto collegandosi al link https://www.civitanovamarchetv.com/.