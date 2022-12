Civitanova, la città celebra gli atleti dell’Anthropos: premiati i campioni italiani di pallacanestro

CIVITANOVA – L’amministrazione comunale e tutta la città dicono grazie ai giovani atleti dell’Anthropos, campioni italiani di basket. Nella tarda mattinata di oggi a Palazzo Sforza si è svolta la cerimonia di premiazione degli atleti, Campioni d’Italia 2022 – Cat. Basket C21, e dei coach. Erano presenti i ragazzi, il presidente dell’Anthropos Nelio Piermattei, i tecnici Angela Gasparroni e Marco Trisciani, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il delegato Coni Fabio Romagnoli, gli assessori Claudio Morresi, Barbara Capponi e Ermanno Carassai e diversi consiglieri comunali.

«Abbiamo voluto fare questa cerimonia di premiazione perché crediamo che quello che loro hanno fatto e fanno ogni giorno debba essere premiato – ha detto l’assessore allo sport Claudio Morresi –. Lo sport è inclusione e so quanto lavoro c’è dietro. Noi vi ringraziamo per quello che fate». «Oggi festeggiamo i risultati del basket, ma sono stati tanti i successi dell’Anthropos in molte discipline – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Per noi è un onore avervi qui». «È una giornata dedicata ai ragazzi, ringrazio anche i coach. È bello trovarsi insieme in una occasione come questa, ma la presenza dell’amministrazione deve essere costante» ha detto il presidente Piermattei.

Sono stati premiati con una targa e una borraccia personalizzata i ragazzi: Davide Moriconi, Alex Cesca, Alessandro Di Giammatteo, Alessandro Greco, Fabio Haddad, Fancesco Leocata, Emanuele Malavolta, Gianluca Marcelletti, Andrea Rebichini, Paolo Smerilli, Emanuele Venuti. Premiati anche i tecnici dell’associazione sportiva.