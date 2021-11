Civitanova, cede l’asfalto in Vicolo Nettuno: si apre una piccola voragine

Un buco, profondo dieci metri circa e di almeno cinquanta centrimetri di diametro, ha interessato il tratto di strada. In corso di accertamento le cause

CIVITANOVA – Una piccola voragine si è aperta in zona Vicolo Nettuno a Civitanova. Nella serata di ieri – 8 novembre – infatti si è verificato un cedimento dell’asfalto che ha generato una cavità profonda una decina di centimentri circa e almeno una cinquantina di diametro, interessando il tratto di strada di fronte al Banco Marchigiano e alla Tigelleria Mille Lire lato destro della strada.

Il tratto di strada interessato dalla voragine, le macchine vi circolano per introdursi nel Viale Giacomo Matteotti

Ancora in corso di accertamento le cause del cedimento. Nel corso della primissima mattina gli operai comunali hanno opportunamente segnalato e coperto la voragine con cartelli stradali in modo da evitare possibili incidenti e disagi alla circolazione.