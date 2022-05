Civitanova, in casa oltre 30 scatole e fiale di sostanze dopanti: denuciata una persona

Operazione della Compagnia di Civitanova Marche della guardia di finanza. Trovate in macchina dell'uomo una pistola scacciacani e 38 munizioni

CIVITANOVA – Operazione della Compagnia di Civitanova Marche della guardia di finanza. Sottoposti a sequestro probatorio 33 scatole, 3 flaconi, fiale e compresse contenenti steroidi, anabolizzanti, ormoni, testosterone, stimolatori della crescita e sostanze epatoprotettive, alcune delle quali utilizzate per cure oncologiche, altre destinate all’uso veterinario. Il responsabile è stato trovato in possesso anche di 3 grammi di marijuana, di una pistola scacciacani con canna otturata e assenza di tappo rosso sulla stessa, e, infine, 38 munizioni detenute senza le prescritte autorizzazioni.

Il materiale sequestrato

L’attività di ricerca condotta con l’ausilio dell’unità cinofila nell’abitazione della persona, residente nel Comune di Civitanova Marche, ha permesso di rinvenire, e sottoporre a sequestro, 3 grammi di marijuana. Inoltre le operazioni di perquisizione dei militari, partecipate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, Claudio Rastrelli, che ne ha curato il coordinamento, hanno consentito di individuare, anche un ingente quantitativo di medicinali contenenti steroidi, anabolizzanti, ormoni, testosterone, stimolatori della crescita e sostanze epatoprotettive, la cui detenzione, ove non giustificata da condizioni sanitarie, è considerata finalizzata all’alterazione di prestazioni agonistiche. Vista l’assenza di documentazione medica comprovante la liceità del possesso dei prodotti rinvenuti, gli stessi – 33 scatole, 3 flaconi, 2 fiale e 50 compresse – considerati contenenti sostanze dopanti, sono stati sottoposti a sequestro probatorio, per il reato di ricettazione ed in violazione, altresì, dell’articolo 586-bis del Codice Penale.

L’estensione delle ricerche all’interno del veicolo dell’uomo ha infine portato al rinvenimento e al sequestro probatorio, sotto il sedile del conducente, di una pistola scacciacani Revolver mod. Bruni New 380, con canna otturata ed assenza di tappo rosso sulla stessa e di 38 munizioni, in violazione degli articoli 4 e 5 della Legge 110/1975.

L’uomo, ferma restando la presunzione di innocenza fino al compiuto accertamento delle responsabilità, è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per i reati di ricettazione, utilizzo o somministrazione di farmaci o di atre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, per i summenzionati illeciti penali stabiliti dalla Legge 110/1975 e per il reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.