Civitanova, a Caro Teatro appuntamento con Jena Ridens

CIVITANOVA MARCHE- ‘Caro Teatro’, il penultimo appuntamento è con Jena Ridens di Alessandro Betti e Paola Galassi, del Teatro Armathan di Verona e per la regia di Marco Cantieri.

Lo show si terrà alle 17.30 di domenica, 30 ottobre, al teatro Annibal Caro di Civitanova alta. Lo spettacolo è ambientato nel caveau di una banca. La trama: è venerdì sera e tutto il personale è partito per il fine settimana, tranne lo scrupoloso direttore, venuto di soppiatto a spiare la sua guardia giurata che, invece di fare il proprio lavoro, s’infila nel caveau per mangiare in pace. Ma in scena entrano pure due maldestri ladruncoli, che hanno deciso di fare il colpo del secolo proprio quel venerdì, introducendosi anche loro nel caveau. Nel mentre, il portellone si chiude e i quattro personaggi restano chiusi dentro: dovranno trovare una soluzione per uscire da quella scomoda situazione, ognuno possibilmente con un piccolo tornaconto personale.

Per info e biglietti prenotazioni al numero 339.7911162.