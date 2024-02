Civitanova, c’è il Carnevale: occhio ai divieti e alle modifiche della viabilità

CIVITANOVA – Carnevale per le vie del centro, scattano una serie di divieti. Modifiche anche alla viabilità. In occasione della festa di Carnevale, che si svolgerà in città domenica 11 febbraio, nell’area di piazza XX Settembre e nelle vie del centro cittadino e nei due giorni successivi nella zona del Varco sul Mare, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha emesso un’ordinanza con la quale si dispone il rispetto di alcune misure di sicurezza. Vietati nell’area delle manifestazioni e nell’arco temporale del loro svolgimento l’utilizzo e la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze filanti, schiumogene e simili e di qualsiasi altro materiale atto ad offendere. Nei giorni 11 febbraio e 13 febbraio, dalle ore 14,00 fino al termine delle manifestazioni, è vietata la vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie. La vendita di bevande è permessa solo previa mescita in bicchieri di carta o altro materiale monouso, consentito dalla normativa vigente, non contundente. Inoltre, annullato il mercatino di piazza XX settembre previsto per il giorno 11. I concessionari dei posteggi domenicali per il commercio su aree pubbliche in piazza XX settembre non potranno essere presenti il giorno 11 febbraio. Sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

Inoltre scatteranno modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, dalle ore 8 alle ore 21, e comunque fino alla fine della manifestazione, in piazza e nel tratto antistante Palazzo Sforza, vialetti Nord e Sud, viale Vittorio Veneto lato ovest, nel tratto compreso tra via Cavour e vialetto Sud di piazza, ad eccezione dei veicoli a servizio delle persone invalide muniti di relativo contrassegno, piazza don Lino Ramini, piazza San Martin, via Buozzi, lato nord, nel tratto compreso tra via Tripoli e corso Umberto I, ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso, via Trieste, nel tratto compreso tra via Buozzi e Vicolo Sforza, viale Matteotti, lato ovest, nel tratto compreso tra vialetto Nord di piazza e vicolo Nettuno, corso Dalmazia, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Trento e vialetto nord, corso Umberto I, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Trento e l’intersezione con via Buozzi/vialetto nord, via Venezia, lato sud, tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e l’intersezione con corso Vittorio Emanuele. Divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli dell’organizzazione, dalle ore 12 alle ore 21, fino a fine manifestazione, in piazza XX settembre, vialetti nord e sud, via Tripoli. Divieto di accesso per tutti i veicoli in entrata dal sottopassaggio del Castellaro.