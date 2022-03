Civitanova, una pistola nel borsello e 73 cartucce: nei guai 28enne

CIVITANOVA MARCHE – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitanova hanno tratto in arresto un ventottenne del luogo per porto illegale di arma e munizioni comuni da sparo, ricettazione e detenzione di

munizionamento da guerra.



I fatti risalgono al pomeriggio del 9 marzo quando i carabinieri avevano notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, mentre transitava sul lungomare Piermanni a bordo della sua auto. Così hanno proceduto al controllo e hanno trovato in un borsello nascosto sotto il sedile una pistola calibro 9×21 completa di caricatore e dieci cartucce dello stesso calibro.



La successiva perquisizione ha consentito agli investigatori di recuperare nella sua abitazione un ulteriore caricatore vuoto, oltre 50 cartucce calibro 9×21, 9 cartucce calibro 9 e 15 cartucce calibro 7,65 parabellum, mentre gli ulteriori accertamenti svolti sull’arma hanno permesso verificare essere stata rubata in provincia di Perugia nel novembre del 2019.



Il giovane è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Ancona Montacuto in attesa

dell’udienza di convalida ed il giudizio di rito: dovrà rispondere del porto dell’arma risultata rubata e

l’illegale detenzione del munizionamento comune da sparo e da guerra.