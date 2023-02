Civitanova, caos davanti ad una discoteca: 21enne nei guai

CIVITANOVA – Parapiglia davanti ad una discoteca, alza le mani su un ragazzo e poi danneggia una macchina. Nei guai un operaio anconetano di 21 anni. È quanto accaduto l’altra sera, quando i carabinieri sono intervenuti davanti ad una discoteca del centro in seguito ad una segnalazione. L’operaio, incensurato, era in evidente stato di alterazione, probabilmente per qualche bicchiere di troppo. Alla vista dei carabinieri ha dato in escandescenze. Alla fine, è stato portato in caserma e denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nel corso della serata, i carabinieri, a Porto Potenza, hanno fermato e denunciato un indiano di 35 anni che guidava l’auto con un tasso alcolico nel sangue tre volte superiore rispetto al limite consentito.

A Civitanova, denunciato per spaccio un 32enne, disoccupato, originario di Montecosaro, che è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana e 3 di cocaina. La droga, divisa in dosi, era nascosta in parte nell’auto e in parte a casa.

Denunciato per spaccio anche un 19enne pakistano, trovato in possesso di 15.5 grammi di hashish nascosti nel giubbotto. 116 persone identificate, 78 veicoli fermati e 16 sanzioni nel corso dell’operazione dei carabinieri, impegnati su tutto il territorio di competenza.