Civitanova, il campo estivo dell’Ordine di Malta fa tappa sul lungomare Sud

CIVITANOVA – Il campo estivo per i giovani membri e volontari dell’Ordine di Malta arriva a Civitanova per trascorrere una giornata al mare. Un momento di svago per i ragazzi disabili che prenderanno parte al campus, in programma dal 31 luglio al 5 agosto. L’evento è stato reso noto questa mattina presso lo stabilimento balneare The Cottage Beach, che ospiterà i ragazzi giovedì 3 agosto. Erano presenti l’assessore al sociale Barbara Capponi, il Gran Priore di Roma Fra Roberto Viazzo e Giordano Torresi, delegato Marche Sud Ordine di Malta, la dottoressa Lilia Cantarini Statti, responsabile opere caritative della Delegazione, gli organizzatori del campus, Edoardo La Rosa e Gabriella Boscarelli, e della signora Francesca Lattanzi, titolare dello chalet sul lungomare Sud.

Dal 2012, ogni anno, un gruppo sempre più numeroso di giovani volontari e assistiti si sono ritrovati in località diverse per vivere insieme l’esperienza del campus estivo, all’insegna della condivisione, dell’amicizia e della fede. Questo campo dà la possibilità di consolidare le diverse realtà dell’Ordine di Malta, come l’Acismom, i Gran Priorati e il Cisom. Negli ultimi anni sono stati coinvolti 150 partecipanti da tutte le Regioni italiani, di cui 45 ragazzi disabili, di cui almeno la metà in sedia a rotelle.

«L’amministrazione comunale è grata all’Ordine di Malta, sempre presente in tante iniziative di beneficenze e a favore delle persone più fragili – ha detto l’assessore Barbara Capponi – Siamo ben lieti che sia stato organizzato nella nostra città un evento così inclusivo”. “Vorrei fare un vivo ringraziamento al sindaco e all’amministrazione comunale, al nostro delegato e ai suoi collaboratori per questo evento – ha detto il Gran Priore di Roma Fra Roberto Viazzo, accolto prima anche in Comune dal vice sindaco Claudio Morresi e dall’assessore Barbara Capponi – Siamo onorati di essere qui oggi per presentare questo evento. Tra le attività dell’Ordine di Malta c’è anche la assistenza alle persone meno fortunate di noi, e soprattutto ai ragazzi meno fortunati di noi, portatori di handicap. Questo evento porta un raggio di serenità a queste persone”. “ È la nona edizione del campo estivo che l’Acismom organizza in agosto e che coinvolge tutte le strutture dell’Ordine di Malta, i Gran Priorati, il Cisom e le delegazioni – ha spiegato Edoardo La Rosa – Il campo si svolge a Villa Ciccolini, messa a disposizione dal Gran Magistero. La bellezza del campo è che è organizzato da ragazzi, amici. Per molti di loro è l’unica occasione di svago e di vacanza che hanno durante tutto l’anno. Ci saranno serate a tema, momenti di svago e due giornate che sono la punta di diamante del campus, una al mare a Civitanova e l’altra di carattere spirituale a Macerata».