A Civitanova il camper per la certificazione “Comuni fioriti”

Previsto un incontro con il sindaco Ciarapica e l’assessore comunale Cognigni per discutere di ambiente, fioriture e turismo sostenibile

CIVITANOVA – Questa mattina, lunedi 4 aprile arriva a Civitanova Marche il camper del progetto “RinascItalia”, ideato dall’associazione Asproflor Comuni Fioriti per incontrare 645 amministrazioni comunali del litorale italiano percorrendo 9.000 chilometri. L’iniziativa ha come obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione alla cura del territorio, al verde e alle fioriture, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e accogliere con bellezza i visitatori.

Accompagnato dallo slogan “Facciamo fiorire la speranza”, il camper si sposta in Italia proprio in questo periodo difficile della pandemia, invitando e motivando i comuni a conoscere il marchio di qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito, partner unico italiano della rete mondiale Communities in Bloom. I referenti del progetto, Salvatore Damolo e Marcello Manfredi, avranno un incontro ufficiale con il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni e con i cittadini che vorranno chiedere informazioni.

L’arrivo in piazza XX Settembre è previsto per le ore 11. Al termine del tour, partito da Muggia, si terrà anche un incontro di chiusura, di carattere regionale, che si svolgerà a Fano. Dopo le Marche il camper proseguirà lungo la costa adriatica, fino a visitare la Sicilia e Sardegna.

A conclusione del viaggio, l’associazione Asproflor pianterà alberi nelle zone maggiormente colpite dagli incendi della scorsa estate (in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria) per sostenere queste aree e compensare la CO2 prodotta dal viaggio.