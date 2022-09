Civitanova, prosegue la campagna vaccinale: ecco gli orari dell’hub

Il centro vaccinale di via Gobetti si trova nella zona industriale 'Piane di Chienti'. In tanti si recano da queste parti, per il secondo booster

CIVITANOVA MARCHE- Proseguono le somministrazioni al centro vaccinale di via Gobetti, nella zona industriale ‘Piane di Chienti’. Sono diversi gli utenti che si recano nell’hub per sottoporsi alla quarta dose, anche se non mancano coloro che si presentano nell’hub per la terza, la seconda o, in certi casi, anche la prima inoculazione.

Dallo scorso novembre, il centro vaccinale si trova all’interno dei magazzini dell’ex farmacie comunali, nell’area dell’interporto. In passato le somministrazioni hanno interessato le sedi di via Ginocchi e via Silvio Pellico, oltre che i vari camper mobili nella zona del mercato ittico e del varco sul mare.

Gli orari

Il polo di via Gobetti rispetta i seguenti orari: l’apertura è prevista il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle 13. Le date disponibili sono: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 settembre.